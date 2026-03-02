|
02.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Energy Vault legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Energy Vault öffnet voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,053 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 87,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 343,26 Prozent auf 148,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,403 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 198,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 46,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
