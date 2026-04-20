Erste Schätzungen: Energy Vault stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Energy Vault wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Energy Vault in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 175,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,5 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,333 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,650 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 257,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 203,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at