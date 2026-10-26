Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Energy Vault stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Energy Vault wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Vault ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,7 Millionen USD gegenüber 33,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 52,97 Prozent.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,346 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,650 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 294,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 203,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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