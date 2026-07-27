Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
|
27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Energy Vault verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Energy Vault gibt voraussichtlich am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,144 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 67,33 Prozent auf 14,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,377 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 252,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 203,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Energy Vault verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Energy Vault zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Energy Vault stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: Energy Vault gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
02.03.26
|Erste Schätzungen: Energy Vault legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Energy Vault Holdings Inc Registered Shs
|2,52
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.