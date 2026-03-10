Enerpac Tool Group a Aktie

WKN DE: A2PY85 / ISIN: US2927651040

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enerpac Tool Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enerpac Tool Group A wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,400 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,51 Prozent auf 149,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 145,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 637,9 Millionen USD im Vergleich zu 616,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

