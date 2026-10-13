Enersis Chile Aktie
WKN DE: A2AGY6 / ISIN: US29278D1054
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enersis Chile legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Enersis Chile gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 77,46 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enersis Chile ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 1.091,50 Milliarden CLP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 413,01 CLP, gegenüber 0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 4.296,69 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enersis Chile SA When Issued Sponsored American Dep Receipt Repr 50 Shs
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Enersis Chile legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Enersis Chile legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Enersis Chile SA When Issued Sponsored American Dep Receipt Repr 50 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!