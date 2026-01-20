EnerSys Cos. Aktie
WKN: A0B7EH / ISIN: US29275Y1029
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: EnerSys Cos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EnerSys Cos wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 2,88 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent auf 932,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 906,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,23 USD, gegenüber 8,99 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
