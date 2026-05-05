EnerSys Cos. Aktie

EnerSys Cos. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7EH / ISIN: US29275Y1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EnerSys Cos öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EnerSys Cos lässt sich voraussichtlich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EnerSys Cos die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,99 USD. Dies würde einem Zuwachs von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem EnerSys Cos 2,41 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll EnerSys Cos nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 973,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 974,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 8,99 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EnerSys Cos.

mehr Nachrichten

Analysen zu EnerSys Cos.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EnerSys Cos. 179,80 0,45% EnerSys Cos.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen