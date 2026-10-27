Erste Schätzungen: EnerSys Cos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EnerSys Cos veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,22 Prozent erhöht. Damals waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 968,8 Millionen USD – ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EnerSys Cos 951,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,34 USD je Aktie, gegenüber 7,70 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at