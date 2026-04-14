engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: engcon Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
engcon Registered B wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,465 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei engcon Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent auf 524,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 446,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,12 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,43 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,24 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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