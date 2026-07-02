Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor

engcon Registered B wird voraussichtlich am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,533 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,87 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 530,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 596,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,43 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,89 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at