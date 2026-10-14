engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor
engcon Registered B wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,458 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 38,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 SEK erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 415,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,4 Millionen SEK aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,43 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: engcon Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu engcon AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|engcon AB Registered Shs -B-
|6,56
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.