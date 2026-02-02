engcon AB Registered b Aktie

engcon AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: engcon Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

engcon Registered B wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,440 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,22 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 476,4 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,59 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,42 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,65 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-

Analysen zu engcon AB Registered Shs -B-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

engcon AB Registered Shs -B- 79,80 1,92% engcon AB Registered Shs -B-

