Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ENGIE Brasil Energia stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 575,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 544,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD im Vergleich zu 0,400 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at