ENGIE Brasil Energia Aktie
WKN DE: A2ASWZ / ISIN: US29286U1079
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ENGIE Brasil Energia stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 575,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 544,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD im Vergleich zu 0,400 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ENGIE Brasil Energia SA (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: ENGIE Brasil Energia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: ENGIE Brasil Energia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ENGIE Brasil Energia SA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|ENGIE Brasil Energia SA (spons. ADRs)
|5,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen legen zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.