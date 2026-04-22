Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ENGIE Brasil Energia öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,175 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 594,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 515,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,573 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,24 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at