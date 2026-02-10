Erste Schätzungen: ENGIE Brasil Energia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ENGIE Brasil Energia wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,159 USD. Dies würde einem Zuwachs von 44,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ENGIE Brasil Energia 0,110 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 560,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ENGIE Brasil Energia für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 507,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,478 USD je Aktie, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

