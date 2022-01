Erste Schätzungen: Engie (ex GDF Suez) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Engie (ex GDF Suez).

Engie (ex GDF Suez) wird voraussichtlich am 15.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,235 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Engie (ex GDF Suez) nach der Prognose von 1 Analyst 19,37 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,88 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 60,17 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 55,75 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at