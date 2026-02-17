Erste Schätzungen: Enhabit präsentiert Quartalsergebnisse

Enhabit öffnet voraussichtlich am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,142 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 270,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,563 USD, gegenüber -3,110 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at