Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Enovix Corporation Aktie

Enovix Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVS3 / ISIN: US2935941078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enovix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enovix lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,146 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,564 USD, gegenüber -0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 40,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enovix Corporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Enovix Corporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Enovix Corporation 3,64 -2,15% Enovix Corporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor hohen KI-Investitionen: Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen