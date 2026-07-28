Erste Schätzungen: Enovix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enovix lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,146 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,564 USD, gegenüber -0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 40,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at