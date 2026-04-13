Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enphase Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Enphase Energy wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,444 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Enphase Energy in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 282,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 356,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 1,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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