Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Enphase Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Enphase Energy stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,468 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Enphase Energy nach den Prognosen von 21 Analysten im Schnitt 290,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 363,2 Millionen USD umgesetzt worden.
27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,03 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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