Ensign Energy Services Aktie
WKN: A0ERWD / ISIN: CA2935701078
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ensign Energy Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ensign Energy Services gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,075 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Ensign Energy Services 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 412,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ensign Energy Services 372,4 Millionen CAD umsetzen können.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,052 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,78 Milliarden CAD, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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