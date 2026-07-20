Erste Schätzungen: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Entegris lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,821 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,43 Prozent auf 835,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Entegris noch 792,4 Millionen USD umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at