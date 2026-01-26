Erste Schätzungen: Entegris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Entegris lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Entegris die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,667 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Entegris 0,670 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 811,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 849,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,93 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,18 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at