Entegris Aktie
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Entegris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Entegris wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Entegris 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 923,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Entegris 807,1 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,20 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entegris Inc.
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Entegris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Entegris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Entegris Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Entegris Inc.
|126,00
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow fester -- ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.