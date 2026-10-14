Erste Schätzungen: Entegris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Entegris wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Entegris 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 923,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Entegris 807,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at