Erste Schätzungen: Entergy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Entergy wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,528 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Entergy 0,650 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,92 USD im Vergleich zu 2,45 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,87 Milliarden USD, gegenüber 11,88 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at