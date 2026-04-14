Erste Schätzungen: Entergy präsentiert Quartalsergebnisse

Entergy wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,911 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,10 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,91 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 13,95 Milliarden USD, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at