Entergy Aktie

Entergy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Entergy präsentiert Quartalsergebnisse

Entergy wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,911 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,10 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,91 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 13,95 Milliarden USD, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entergy Corp.

mehr Nachrichten