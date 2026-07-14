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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Entergy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Entergy wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Entergy 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD im Vergleich zu 3,91 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 13,98 Milliarden USD, gegenüber 12,95 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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