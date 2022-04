Erste Schätzungen: Enterprise Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enterprise Financial Services lädt voraussichtlich am 25.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,93 Prozent auf 119,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services noch 90,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,63 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 485,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 427,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at