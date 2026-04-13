Enterprise Products Partners L.P. Aktie

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WKN: 915716 / ISIN: US2937921078

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Enterprise Products Partners LP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Enterprise Products Partners LP präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,709 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Products Partners LP 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Enterprise Products Partners LP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 52,65 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 52,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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