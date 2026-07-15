Erste Schätzungen: Enterprise Products Partners LP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enterprise Products Partners LP wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,23 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,57 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus. Im Vorjahr waren 2,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 54,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 52,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at