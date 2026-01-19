Erste Schätzungen: Enterprise Products Partners LP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enterprise Products Partners LP äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,691 USD. Dies würde einer Verringerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Enterprise Products Partners LP 0,740 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,37 Milliarden USD aus – eine Minderung von 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enterprise Products Partners LP einen Umsatz von 13,84 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 51,60 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 55,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at