Erste Schätzungen: Entra ASA Unitary 144A-Reg S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Entra ASA Unitary 144A-Reg S wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,76 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,18 NOK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,28 Prozent auf 778,6 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,04 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 0,130 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,12 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,76 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at