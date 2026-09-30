Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie

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WKN DE: A12DBZ / ISIN: NO0010716418

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Entra ASA Unitary 144A-Reg S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Entra ASA Unitary 144A-Reg S äußert sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,23 NOK je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 780,5 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,56 NOK je Aktie, gegenüber 6,32 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 3,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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