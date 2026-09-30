Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DBZ / ISIN: NO0010716418
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Entra ASA Unitary 144A-Reg S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Entra ASA Unitary 144A-Reg S äußert sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,23 NOK je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,52 Prozent auf 780,5 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,56 NOK je Aktie, gegenüber 6,32 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 3,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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