Erste Schätzungen: Entra ASA Unitary 144A-Reg S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Entra ASA Unitary 144A-Reg S wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 NOK. Im Vorjahresquartal waren 2,18 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Entra ASA Unitary 144A-Reg S 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 792,3 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Entra ASA Unitary 144A-Reg S 877,0 Millionen NOK umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,94 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,32 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,18 Milliarden NOK, gegenüber 3,58 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at