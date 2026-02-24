Erste Schätzungen: Envipco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Envipco präsentiert voraussichtlich am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,026 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,5 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,159 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 94,9 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 114,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

