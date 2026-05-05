Envipco Aktie
WKN DE: A3CSM9 / ISIN: NL0015000GX8
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Envipco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Envipco wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Envipco im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,265 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,470 NOK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Envipco im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 309,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 26,48 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,35 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,110 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,63 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,06 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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