Envipco Aktie

Envipco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSM9 / ISIN: NL0015000GX8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Envipco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Envipco wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Envipco im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,265 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,470 NOK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Envipco im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 309,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 26,48 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,35 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,110 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,63 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,06 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Envipco Holding NV Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Envipco Holding NV Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Envipco Holding NV Registered Shs 4,65 0,65% Envipco Holding NV Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen