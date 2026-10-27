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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Envipco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Envipco wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,247 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 70,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,830 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Envipco 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 336,8 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Envipco 265,8 Millionen NOK umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,575 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -2,110 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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