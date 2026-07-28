Erste Schätzungen: Envipco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Envipco wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,241 NOK. Dies würde einen Gewinn von 48,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Envipco -0,470 NOK je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,66 Prozent auf 306,1 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,198 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -2,110 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,06 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at