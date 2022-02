Erste Schätzungen: Enviva gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enviva äußert sich voraussichtlich am 28.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,101 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 332,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 19,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, gegenüber 0,503 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,09 Milliarden USD im Vergleich zu 875,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at