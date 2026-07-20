Erste Schätzungen: EOG Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EOG Resources wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

26 Analysten schätzen, dass EOG Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,96 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 48,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EOG Resources einen Umsatz von 5,37 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,57 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at