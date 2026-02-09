EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EOG Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
EOG Resources wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EOG Resources in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,75 Milliarden USD im Vergleich zu 5,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,14 USD, gegenüber 11,25 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 22,48 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,48 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EOG Resources Inc.
Analysen zu EOG Resources Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EOG Resources Inc.
|96,01
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.