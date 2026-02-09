Erste Schätzungen: EOG Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EOG Resources wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 28 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EOG Resources in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,75 Milliarden USD im Vergleich zu 5,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,14 USD, gegenüber 11,25 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 22,48 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,48 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at