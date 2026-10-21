Erste Schätzungen: EOG Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EOG Resources veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

29 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,44 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten ein Plus von 26,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,73 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,85 USD, gegenüber 9,12 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 28,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 22,65 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at