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WKN DE: A14UH1 / ISIN: SE0007075056

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) legt Quartalsergebnis vor

Eolus Vind (B) wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 6,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eolus Vind (B) noch ein Verlust pro Aktie von -3,860 SEK in den Büchern gestanden.

Eolus Vind (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 297,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 12,70 SEK aus. Im Vorjahr waren -13,930 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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