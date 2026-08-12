Eolus Vind AB Aktie
WKN DE: A14UH1 / ISIN: SE0007075056
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Eolus Vind (B) wird sich voraussichtlich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,900 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Eolus Vind (B) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 34,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 90,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,62 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,930 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 903,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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