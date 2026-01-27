Erste Schätzungen: Eolus Vind (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eolus Vind (B) lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,70 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,70 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,47 Milliarden SEK – ein Plus von 101,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eolus Vind (B) 729,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,028 SEK je Aktie, gegenüber 6,23 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 4,03 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 851,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

