Eos Energy Enterprise a Aktie
WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eos Energy Enterprises A stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,219 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 54,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 419,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,637 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,690 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 304,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 114,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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