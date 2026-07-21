Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eos Energy Enterprises A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,050 USD je Aktie vermeldet.

Eos Energy Enterprises A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 352,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,271 USD je Aktie, gegenüber -6,690 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 310,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 114,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at