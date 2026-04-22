Erste Schätzungen: EPAM Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EPAM Systems wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EPAM Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,77 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,72 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 5,79 Milliarden USD, gegenüber 5,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at