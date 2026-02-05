EPAM Systems Aktie

EPAM Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: EPAM Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

EPAM Systems wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,15 USD. Dies würde einem Zuwachs von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem EPAM Systems 1,80 USD je Aktie vermeldete.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,25 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 5,44 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

